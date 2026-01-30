Перечислены главные проблемы Windows 11

В PCMag назвали главные проблемы Windows 11 — ИИ, реклама, плохая оптимизация

Журналисты издания PCMag назвали проблемы Windows 11, которые должна решить Microsoft. Список доступен на сайте портала.

«Компания может показать, что она действительно прислушивается к пожеланиям своих основных пользователей, если выполнит ряд запросов клиентов», — отметили авторы. В первую очередь они заявили, что Microsoft не должна навязывать функции искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, эти опции должны быть необязательными, прозрачными и заслуживающими доверия.

Также специалисты считают, что инженеры Microsoft должны оптимизировать операционную систему (ОС), чтобы она потребляла меньше оперативной памяти. Кроме того, авторы заявили, что Windows 11 не должна сбрасывать настройки пользователя — например, выбранный по умолчанию браузер. В списке главных проблем системы перечислили назойливую рекламу продуктов Microsoft.

В материале говорится, что Windows 11 должна стать более комфортной для геймеров. Журналисты сравнили производительность SteamOS с ОС Microsoft и подчеркнули, что система во многом уступает ОС от Valve.

Ранее журналисты The New York Times заметили, что акции Microsoft упали более чем на 6 процентов после обещаний вкладываться в ИИ. Аналитики не понимают, как компания собирается покрывать огромные долгосрочные затраты.