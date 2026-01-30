Задолжавшая отелю Таиланда 100 тысяч рублей за проживание россиянка сбежала в аэропорт

Задолжавшая отелю Бангкока за проживание россиянка сбежала в аэропорт

Россиянка, забаррикадировавшаяся в номере отеля столицы Таиланда Бангкока из-за долга за проживание, сбежала в аэропорт. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 1 февраля Наталью готовились арестовать из-за 100 тысяч рублей, которые она якобы задолжала гостинице. Женщина решила сбежать, чтобы избежать встречи с полицией. Она вылезла через балкон и взяла с собой лишь технику и документы.

Ко дню побега волонтерам удалось собрать для россиянки 50 тысяч рублей, чтобы она погасила штраф за просроченную визу. Кроме того, они вызвали Наталье такси до аэропорта, привезли ей теплые вещи и купили билет на ближайший рейс до Санкт-Петербурга. Женщина уже успешно прошла погранконтроль и ждет вылета на родину.

Ранее стало известно, что у россиянки начались проблемы с деньгами после двух тяжелых болезней. Владельцы гостевого дома, где она жила, выставили ей счет в размере 42 тысяч батов (около 103 тысяч рублей) и пригрозили полицией.

