Бывший СССР
17:05, 30 января 2026

Захарова предложила Киеву запретить таблицу Менделеева

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Руководству Украины следует идти до конца в вопросе запрета всего русского в стране и отказаться, в том числе, от использования таблицы Менделеева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга с журналистами она дала комментарий по поводу скандала с исполнением украинскими артистами балета «Лебединое озеро» на музыку композитора Петра Чайковского. Захарова считает, что «вот в этом позоре они должны идти до конца». Речь шла об отмене всего русского.

«А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» — спросила она.

Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал причиной энергетического кризиса в стране.

Также она заявляла, что какая-либо связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией отсутствует.

