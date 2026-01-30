Зеленский увидел урок для Украины в ситуации вокруг Гренландии

Зеленский: Ситуация с Гренландией может быть использована для требования уступок

Ситуация с Гренландией может быть использована для требования территориальных уступок от Украины в рамках урегулирования вооруженного конфликта с Россией. С таким предположением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE» в Telegram.

«Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то что это значит? Какой сигнал?» — высказался политик.

Зеленский прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию у Дании и назвал ситуацию «специфической историей». По его мнению, ситуация может быть использована для требования от Киева признания территориальных уступок де-юре.

Ранее Зеленский отказался отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. При этом Запорожская АЭС с 2022 года находится под контролем Вооруженных сил России.