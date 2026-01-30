Шхагошев: Зеленский своей позицией по переговорам обманывает США

Владимир Зеленский своими заявлениями о неготовности идти на компромисс обманывает США, которые заинтересованы в переговорах. В этом его уличил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в интервью РИА Новости.

«Одностороннее затягивание украинского конфликта в сегодняшних реалиях — это прямой обман нового уровня. Пора это изменить. Реальный фронт быстрее двигает компромиссы, на которые не решается киевский режим, уничтожая ежедневно своих граждан», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что слова председателя Госдумы Вячеслава Володина об «оружии возмездия» имеют «гораздо больший, чем только технический» смысл.

Ранее Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых составит 800 тысяч человек. Он подчеркнул, что европейские страны могут помочь с финансированием.