11:52, 30 января 2026Мир

Зеленскому предрекли уход из политики в качестве «трагического актера»

Экс-президент Румынии Бэсеску: Зеленский уйдет из политики трагическим актером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в политику комиком, а уйдет из нее трагическим актером. Об этом заявил в интервью телеканалу B1TV экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

Бывший румынский лидер раскритиковал Зеленского за его тон в адрес Европейского союза и отметил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в настоящее время «больше симпатизирует» президенту России Владимиру Путину, чем украинскому лидеру.

«Он начал учить Европу, ругает нас, не понимая, что пришел в политику как комик, а выйдет как трагический актер», — указал Бэсеску.

Ранее Зеленский в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией.

