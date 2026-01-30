Жители одного региона России бросились за кредитами

ОКБ: В 2025 году больше всего кредитов оформили на Чукотке

В 2025 году Чукотка стала регионом-лидером России по количеству кредитов, набранных его жителями. Это выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро. Их выводы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что там на каждые 100 человек был оформлен 41 кредит. В Сахалинской области этот показатель составил 39 займов, а в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах по 38 ссуд на сотню жителей.

Отмечается, что самую высокую кредитную активность продемонстрировало население Ненецкого автономного округа и Сахалинской области. Там на каждые сто жителей было оформлено по четыре новых кредита.

Средний срок потребительского кредита наличными в России составил в декабре 2,4 года, увеличившись за 12 месяцев на 32,6 процента.

В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты поднялась до рекордного уровня — почти 82 процента.