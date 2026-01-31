Американский фонд отказался отзывать иск против России из-за «царских долгов»

Фонд США не стал отзывать иск из-за «царских долгов» России на $225,8 млрд

Американский фонд Noble Capital RSD отказался отзывать иск из-за «царских долгов» России на 225,8 миллиарда долларов. Об этом представители международной юридической фирмы Marks & Sokolov рассказали РИА Новости.

«Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения», — сообщили в компании.

В Marks & Sokolov подчеркнули, что фонд добивается выплат по старым облигациям 1916 года, долг по которым был аннулирован в 1918 году. СССР и РФ никогда не признавали за них ответственность, добавили юристы.

Ранее замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что у России нет обязательств по выплате «царских долгов». «Еще Советский Союз не считал, что их нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», — сказал чиновник.