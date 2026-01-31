Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:36, 31 января 2026Экономика

Американский фонд отказался отзывать иск против России из-за «царских долгов»

Фонд США не стал отзывать иск из-за «царских долгов» России на $225,8 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американский фонд Noble Capital RSD отказался отзывать иск из-за «царских долгов» России на 225,8 миллиарда долларов. Об этом представители международной юридической фирмы Marks & Sokolov рассказали РИА Новости.

«Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения», — сообщили в компании.

В Marks & Sokolov подчеркнули, что фонд добивается выплат по старым облигациям 1916 года, долг по которым был аннулирован в 1918 году. СССР и РФ никогда не признавали за них ответственность, добавили юристы.

Ранее замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что у России нет обязательств по выплате «царских долгов». «Еще Советский Союз не считал, что их нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», — сказал чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании девочки

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Представитель Гейтса прокомментировал данные о связях миллиардера с россиянками

    Бывший премьер Украины предложил США жесткий способ подтолкнуть Зеленского к миру

    Обличающий Трампа документ пропал из файлов Эпштейна

    Американский фонд отказался отзывать иск против России из-за «царских долгов»

    ВС РФ нанесли удар по ключевому логистическому узлу ВСУ

    В документах по скандальному делу Эпштейна нашли его переписку с Маском

    Известный экономист сделал мрачный прогноз о Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok