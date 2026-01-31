В Иране ответили на угрозы США

Глава МИД Аракчи: Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона нанести новые удары по исламской республике. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен», — ответил Аракчи на угрозы США.

Министр добавил, что Иран готов к любому развитию событий на фоне заявлений Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп получил от Пентагона и Белого дома документ с вариантами атаки на Иран. В нем есть план, который предусматривает нанесение ударов по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции.

Перед этим президент США Дональд Трамп призвал иранские власти сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами по территории республики в случае отказа. Американский лидер заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию».