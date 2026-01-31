Раскрыты подробности плана США по атаке на Иран

WSJ: Трамп получил от Пентагона и Белого дома варианты атаки на Иран

Министр обороны США Пит Хегсет и Дональд Трамп во время заседания. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пентагон и Белый дом представили президенту США Дональду Трампу план нападения на Иран. Подробности документа раскрыла газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп получил информацию о возможных вариантах атаки [на Иран], разработанных Белым домом и Пентагоном», — говорится в материале.

Отмечается, что в документе есть так называемый большой план, который предусматривает нанесение ударов по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции. Также там приводятся менее масштабные варианты атак, например, удары по символическим целям властей, что оставляет место для усиления атак, если Иран не согласится на сделку с Трампом.

Ранее Трамп выдвинул Ирану три требования, которые касаются ядерной программы и баллистических ракет. В частности, он призвал Тегеран отказаться от обогащения урана и утилизировать его нынешние запасы.