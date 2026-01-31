ВСУ атаковали Россию авиабомбами

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили четыре авиабомбы ВСУ и снаряд HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию четырьмя авиационными бомбами, все они были сбиты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 беспилотников.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. Украинские войска используют морские дроны при попытках нанесения ударов по объектам российской портовой инфраструктуры.

Перед этим сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике. Уточнялось, что войска РФ заняли поселок Бересток.