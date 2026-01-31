Реклама

12:41, 31 января 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали Россию авиабомбами

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили четыре авиабомбы ВСУ и снаряд HIMARS
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию четырьмя авиационными бомбами, все они были сбиты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 беспилотников.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. Украинские войска используют морские дроны при попытках нанесения ударов по объектам российской портовой инфраструктуры.

Перед этим сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике. Уточнялось, что войска РФ заняли поселок Бересток.

