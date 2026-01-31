Реклама

11:01, 31 января 2026Интернет и СМИ

В Германии раскритиковали гарантии безопасности НАТО для Украины

BZ: Гарантии безопасности НАТО для Украины могут привести к эскалации конфликта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Гарантии безопасности НАТО для Украины могут привести к эскалации конфликта. С критикой инициативы выступил обозреватель Удо Норден в статье для газеты Berliner Zeitung (BZ), базирующейся в Германии.

«Любому наблюдателю понятно, что несколько тысяч солдат НАТО после заключения перемирия не смогут предотвратить возобновление боевых действий. (...) Они могут способствовать эскалации [конфликта]», — написал автор материала.

По его мнению, настоящая безопасность может быть достигнута только совместными усилиями противников, которые готовы стать партнерами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл детали гарантий безопасности для Украины. Он заявил, что поддержку Киеву может оказывать «коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией.

