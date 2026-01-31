Дмитриев назвал встречу с американской делегацией в Майами конструктивной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с американской делегацией в Майами конструктивной. Об этом он написал в социальной сети X.

«Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы», — отметил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Зеленский замалчивает итоги встречи украинской делегации с делегацией США в Майами из-за ее провала. Экс-советник главы Пентагона указал, что раньше Киев устраивал целое шоу после каждой встречи с представителями американской стороны, а сейчас не было даже пресс-конференции.