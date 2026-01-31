Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона

Заклеивание камеры гаджетов не обезопасит от слежки. Об этом рассказал РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что даже без доступа к изображению спецслужбы могут слышать звук. По словам собеседника агентства, ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки и ведения записи. Кроме того, прослушка и слежка может происходить даже когда гаджеты выключены, добавил он.

Джонсон отметил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.

Ранее внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод сообщила, что регулярное эхо, а также другие посторонние звуки, такие как щелчки, отдаленные голоса и статические помехи в телефоне может быть признаком слежки.