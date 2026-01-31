Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

Заклеивание камеры гаджетов не обезопасит от слежки. Об этом рассказал РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он пояснил, что даже без доступа к изображению спецслужбы могут слышать звук. По словам собеседника агентства, ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки и ведения записи. Кроме того, прослушка и слежка может происходить даже когда гаджеты выключены, добавил он.
Джонсон отметил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.
Ранее внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод сообщила, что регулярное эхо, а также другие посторонние звуки, такие как щелчки, отдаленные голоса и статические помехи в телефоне может быть признаком слежки.