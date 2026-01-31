Реклама

Наука и техника
03:40, 31 января 2026Наука и техника

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Заклеивание камеры гаджетов не обезопасит от слежки. Об этом рассказал РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что даже без доступа к изображению спецслужбы могут слышать звук. По словам собеседника агентства, ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки и ведения записи. Кроме того, прослушка и слежка может происходить даже когда гаджеты выключены, добавил он.

Джонсон отметил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.

Ранее внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод сообщила, что регулярное эхо, а также другие посторонние звуки, такие как щелчки, отдаленные голоса и статические помехи в телефоне может быть признаком слежки.

