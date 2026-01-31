Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 31 января 2026Бывший СССР

Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

Российский военный Ефанов рассказал, что ВСУ потеряли 100 человек у Курской АЭС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный Максим Ефанов раскрыл подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Его слова приводит «МК».

Ефанов рассказал, что украинские военные пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), но их удалось остановить. В ходе боев ВСУ потеряли около 100 человек и 19 машин, отметил он.

«Когда шла колонна [ВСУ], был просто бешеный адреналин. Мы видели, сколько машин идет, знали, где стоят наши и ждали боя. Мало того, мы еще слышали, как шла колонна, как начали работать наши БТРы (бронетранспортеры — прим. «Ленты.ру»), видели все эти вспышки. (...) Командир кричал, что мы красавчики, ребята радовались», — поделился он воспоминаниями о сражении.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Украина удерживает в качестве заложников 12 мирных жителей Курской области. По ее словам, переговоры об их возвращении продолжаются.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались несколько месяцев. Российские войска полностью освободили область в апреле 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На Западе прокомментировали слова Зеленского о прекращении ударов России

    Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

    В Москве нашли женское тело со следами удушения

    В России высказались об атаке дронов ВСУ на фоне энергетического перемирия

    Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

    В России назвали способ лишить Макаревича званий

    Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok