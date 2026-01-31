Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

Российский военный Ефанов рассказал, что ВСУ потеряли 100 человек у Курской АЭС

Российский военный Максим Ефанов раскрыл подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Его слова приводит «МК».

Ефанов рассказал, что украинские военные пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), но их удалось остановить. В ходе боев ВСУ потеряли около 100 человек и 19 машин, отметил он.

«Когда шла колонна [ВСУ], был просто бешеный адреналин. Мы видели, сколько машин идет, знали, где стоят наши и ждали боя. Мало того, мы еще слышали, как шла колонна, как начали работать наши БТРы (бронетранспортеры — прим. «Ленты.ру»), видели все эти вспышки. (...) Командир кричал, что мы красавчики, ребята радовались», — поделился он воспоминаниями о сражении.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Украина удерживает в качестве заложников 12 мирных жителей Курской области. По ее словам, переговоры об их возвращении продолжаются.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались несколько месяцев. Российские войска полностью освободили область в апреле 2025 года.