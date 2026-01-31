Реклама

12:04, 31 января 2026Мир

На Западе прокомментировали слова Зеленского о прекращении ударов России

Мема: Слова Зеленского о прекращении ударов России показывают ее надежность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил прекращение ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам Украины, тем самым показав миру, что Москва соблюдает договоренности. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Это говорит нам о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения», — написал он.

По словам финского политика, Зеленский способен достичь прочного мира при условии выполнения всех гарантий безопасности России.

Мема отметил, что Россия в очередной раз показала, что государство открыто для переговоров. Он подчеркнул, что Зеленский должен сделать следующий шаг, приехав в Москву на встречу.

Вечером 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим городам Украины. Представитель Вашингтона сообщил, что лично попросил об этом президента России в связи с экстраординарными холодами.

