На Западе раскрыли возможный план ЕС по новым санкциям против России

Bloomberg: ЕС может запретить любые услуги, связанные с перевозкой нефти из РФ

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включить в 20-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения, направленные на российские банки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, также ЕС намерен ввести санкции в отношении криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые якобы помогают России обходить санкции Евросоюза. Кроме того, в ЕС задумались о том, чтобы заменить потолок цен на полный запрет на предоставление услуг, связанных с перевозкой нефти из РФ.

Ранее ЕС ввел санкции против сотрудников российских СМИ. Под ограничения попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и ведущая канала «Россия» Мария Ситтель. Среди прочего Евросоюз обвинил их в «распространении пропаганды». Кроме того, в этот список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган.