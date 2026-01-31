Букмекеры считают Волкановски фаворитом главного боя UFC 325 с Лопесом

Назван фаворит главного боя UFC 325, в котором встретятся чемпион в полулегком весе австралийец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают Волкановски фаворитом предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,55. Шансы Лопеса оцениваются ниже — коэффициент на это составляет 2,35.

Турнир UFC 325 пройдет в Сиднее в ночь на 1 февраля. Волкановски и Лопес уже встречались до этого — в апреле прошлого года австралиец одержал победу единогласным решением судей.

Всего за карьеру 37-летний Волкановски провел 31 поединок, в котором одержал 27 побед и потерпел четыре поражения. 31-летний Лопес имеет в активе 34 боя, 27 из которых он выиграл, а семь — проиграл.