20:04, 31 января 2026Спорт

Назван фаворит главного боя UFC 325

Букмекеры считают Волкановски фаворитом главного боя UFC 325 с Лопесом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Волкановски

Александр Волкановски. Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Назван фаворит главного боя UFC 325, в котором встретятся чемпион в полулегком весе австралийец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают Волкановски фаворитом предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,55. Шансы Лопеса оцениваются ниже — коэффициент на это составляет 2,35.

Турнир UFC 325 пройдет в Сиднее в ночь на 1 февраля. Волкановски и Лопес уже встречались до этого — в апреле прошлого года австралиец одержал победу единогласным решением судей.

Всего за карьеру 37-летний Волкановски провел 31 поединок, в котором одержал 27 побед и потерпел четыре поражения. 31-летний Лопес имеет в активе 34 боя, 27 из которых он выиграл, а семь — проиграл.

