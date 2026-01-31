Реклама

Образ 46-летней Кейт Хадсон на показе Armani раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Американская актриса Кейт Хадсон пришла на показ Giorgio Armani Haute Couture и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

46-летняя знаменитость посетила Неделю высокой моды в Париже в расшитой пайетками черно-розовой блузке с глубоким декольте, завершив образ блестящими широкими брюками. Звезда распустила волосы и надела серьги-кольца с бриллиантами и серебром.

Пользователи сети не оценили образ Хадсон, о чем они написали под материалом. «Хадсон выглядит ужасно — попытки казаться "изысканной" делают ее глупой», «Армани допустили впечатляющую ошибку — черный фон не позволяет рассмотреть ни одну из вещей», «Ужасная одежда», «Кейт Хадсон следовало бы исправить свои уши много лет назад...», «Наряд Кейт мне не очень нравится», — высказались юзеры.

В декабре 2025 года брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом. Актер Оливер Хадсон опубликовал снимок родственницы и обвел красным маркером ее грудь.

