12:39, 31 января 2026

Отказ Зеленского от поездки в Москву объяснили

Депутат Ивлев: Зеленский отказался приехать в Москву для затягивания конфликта
Ольга Коровина

Фото: Christophe Gateau / AP

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ивлева, украинскому лидеру нечего сказать на переговорах, а от предложенной встречи он отказался, чтобы продолжить военные действия. «Ради продолжения конфликта он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии, его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва», — подчеркнул депутат.

Ивлев добавил, что Зеленскому также нечего сказать народу Украины, погибающему «ради прибылей военно-промышленного комплекса стран Западной Европы».

Ранее Зеленский категорически отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров. В том же выступлении украинский лидер заявил, что новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена.

