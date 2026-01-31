Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:14, 1 февраля 2026Спорт

Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

Букмекеры считают, что Овечкин наберет очки в матче против «Каролины»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Zalubowski / AP

Оценены шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить в следующем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Овечкин наберет очки в этой игре, поставить на это можно с коэффициентом 1,55. Вероятность того, что российский форвард забросит шайбу ниже — 2,35.

Матч «Вашингтона» с «Каролиной» состоится 1 февраля и начнется в 1:00 по московскому времени. В данный момент «Кэпиталс» с 59 очками в 55 матчах занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Харрикейнс» с 71 очком в 53 встречах идут на второй строчке на Востоке.

30 января Овечкин повторил еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В матче против «Детройта» Овечкин отметился ассистом. Теперь в его активе 1669 (919+750) очков в регулярках в составе одного клуба. По этому показателю он догнал Гретцки, который набрал столько же очков в играх за «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеисты делят пятое место по этому показателю, а лидирует Горди Хоу, набравший 1809 очков за «Детройт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

    В России изменились условия семейной ипотеки

    Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

    Стармер высказался о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

    Российские военные уничтожили взвод украинских боевиков «Кракена»

    Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok