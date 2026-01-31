Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

Букмекеры считают, что Овечкин наберет очки в матче против «Каролины»

Оценены шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить в следующем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Овечкин наберет очки в этой игре, поставить на это можно с коэффициентом 1,55. Вероятность того, что российский форвард забросит шайбу ниже — 2,35.

Матч «Вашингтона» с «Каролиной» состоится 1 февраля и начнется в 1:00 по московскому времени. В данный момент «Кэпиталс» с 59 очками в 55 матчах занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Харрикейнс» с 71 очком в 53 встречах идут на второй строчке на Востоке.

30 января Овечкин повторил еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В матче против «Детройта» Овечкин отметился ассистом. Теперь в его активе 1669 (919+750) очков в регулярках в составе одного клуба. По этому показателю он догнал Гретцки, который набрал столько же очков в играх за «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеисты делят пятое место по этому показателю, а лидирует Горди Хоу, набравший 1809 очков за «Детройт».