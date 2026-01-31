ТАСС: Снегопад парализовал логистику ВСУ в Харьковской области

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Харькова оказалась практически полностью парализована из-за снегопада и обледенения дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что коммунальные службы не справляются со снегопадами из-за отсутствия водителей, которых практически всех принудительно мобилизовали.

Ранее командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов рассказал, что пехота ВСУ переживает сложные времена из-за невыносимого холода на позициях. По его словам, из-за холодов украинские подразделения на лиманском направлении начали испытывать проблемы со снабжением.