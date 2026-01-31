Польша обвинила Россию в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов

Польские чиновники обвинили Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов. Об этом пишет Reuters.

«Российская внутренняя разведка, вероятно, несет ответственность за кибератаки, совершенные в конце прошлого месяца на 30 польских объектов возобновляемой энергетики, производственное предприятие и электростанцию, снабжающую теплом почти 500 000 потребителей», — говорится в публикации.

В отчете уточняется, что взломы носили «исключительно деструктивный характер», и их сравнивают с поджогом.

«Стоит отметить, что этот период совпал с низкими температурами и снегопадами, обрушившимися на Польшу незадолго до Нового года», — отметили чиновники.

Согласно отчету, целью России якобы было необратимое уничтожение данных, хранящихся на устройствах теплоэлектростанции, но программное обеспечение безопасности заблокировало эту часть атаки.

