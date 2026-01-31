Россиянке разрезали лоб из-за выдавленного прыща

В Архангельской области жительница, выдавившая прыщ на лице, попала в больницу

В Котласе Архангельской области 28-летняя жительница, выдавившая прыщ на лице, попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка самостоятельно выдавила прыщ на лбу, а на следующий день это место стало разбухать. На третий день она обратилась в больницу, где ей рекомендовали воспользоваться пластырем.

Рана не проходила, тогда россиянка еще раз пошла в больницу. Там медики экстренно разрезали ей лоб и выписали антибиотики. Ситуация не улучшилась, тогда ее госпитализировали. По словам медиков, проблема оказалось в том, что девушка не обработала руки перед тем, как выдавить прыщ. В результате у нее образовался гной и появился отек, разошедшийся по всему лицу.

