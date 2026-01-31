Российские морпехи на угнанных «Хамви» ворвались в тылы ВСУ и ушли с трофеем

Kotsnews / Telegram

Российские морпехи из 61 бриады Северного флота совершили дерзкий рейд в тылы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угнанных у противника американских HMMWV (общевойсковые автомобили повышенной проходимости «Хамви»). Им удалось обмануть украинских бойцов и уйти с трофеем, подробности операции привел военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Военнослужащим ВС РФ ранее удалось уничтожить группу бойцов ВСУ и забрать две машины американского производства. Впоследствии их использовали для прикрытия, чтобы незамеченными пересечь линию фронта и ворваться на территорию противника для сбора разведданных. Для этого морпехи переодевались в украинскую форму и заезжали в тыл ВСУ в районе Доброполья.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — отметили российские военные в разговоре с военкором.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось зайти в тыл в главном укрепрайоне ВСУ в Запорожской области в районе Орехова, взяв населенный пункт Павловка.