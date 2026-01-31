Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 31 января 2026Бывший СССР

Российские морпехи на угнанных «Хамви» ворвались в тылы ВСУ и ушли с трофеем

Коц: ВС РФ угнали американские «Хамви» ВСУ для дерзкого рейда в тыл противника
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Kotsnews / Telegram

Российские морпехи из 61 бриады Северного флота совершили дерзкий рейд в тылы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угнанных у противника американских HMMWV (общевойсковые автомобили повышенной проходимости «Хамви»). Им удалось обмануть украинских бойцов и уйти с трофеем, подробности операции привел военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Военнослужащим ВС РФ ранее удалось уничтожить группу бойцов ВСУ и забрать две машины американского производства. Впоследствии их использовали для прикрытия, чтобы незамеченными пересечь линию фронта и ворваться на территорию противника для сбора разведданных. Для этого морпехи переодевались в украинскую форму и заезжали в тыл ВСУ в районе Доброполья.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — отметили российские военные в разговоре с военкором.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось зайти в тыл в главном укрепрайоне ВСУ в Запорожской области в районе Орехова, взяв населенный пункт Павловка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

    В России изменились условия семейной ипотеки

    Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

    Стармер высказался о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

    Российские военные уничтожили взвод украинских боевиков «Кракена»

    Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok