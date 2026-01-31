Военкор Стешин рассказал, что впервые встретил «шушпанцер» в марте 2024 года

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о первой встрече с «шушпанцером». Его материал публикует KP.RU.

Военкор вспомнил, что впервые встретился с «шушпанцером» глубокой ночью в конце марта 2024 года. Тогда он заходил на позиции в городе Марьинка, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР), с авиаштурмовиками, и мимо них проехала гигантская и бесформенная машина.

За объяснениями Стешин обратился к авиаштурмовику с позывным Сокольничий. Он рассказал, что это очень легкобронированная машина, которая практически не имеет вооружения. «Это наше "марьинское такси". Только ее от дронов закрыли экранами и "мангалами"» — пояснил Сокольничий.

Утром Стешин встретил «шушпанцер» еще раз. По его словам, машина забирала бойца, под ноги которому украинские дроны сбросили гранату. «И не было сомнений, что эта нелепая машина уже через десяток минут привезет раненого к врачам и опять уйдет к линии боевого соприкосновения», — вспоминал военкор.

