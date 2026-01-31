Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 31 января 2026Россия

Российский военкор рассказал о первой встрече с «шушпанцером»

Военкор Стешин рассказал, что впервые встретил «шушпанцер» в марте 2024 года
Мария Винар

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о первой встрече с «шушпанцером». Его материал публикует KP.RU.

Военкор вспомнил, что впервые встретился с «шушпанцером» глубокой ночью в конце марта 2024 года. Тогда он заходил на позиции в городе Марьинка, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР), с авиаштурмовиками, и мимо них проехала гигантская и бесформенная машина.

За объяснениями Стешин обратился к авиаштурмовику с позывным Сокольничий. Он рассказал, что это очень легкобронированная машина, которая практически не имеет вооружения. «Это наше "марьинское такси". Только ее от дронов закрыли экранами и "мангалами"» — пояснил Сокольничий.

Утром Стешин встретил «шушпанцер» еще раз. По его словам, машина забирала бойца, под ноги которому украинские дроны сбросили гранату. «И не было сомнений, что эта нелепая машина уже через десяток минут привезет раненого к врачам и опять уйдет к линии боевого соприкосновения», — вспоминал военкор.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны, историк и военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новейшем вооружении Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России назвали виновника масштабного отключения электроэнергии на Украине

    Москвичам нагрели квартиры

    Польшу назвали слугой Украины

    Победа Джоковича лишила россиянина миллиона рублей

    В Подмосковье простились с утонувшим в Босфоре пловцом Свечниковым

    В России высказались о судьбе европейских автобрендов после СВО

    Популярный актер выплюнул жвачку в руку матери на красной дорожке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok