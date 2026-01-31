Реклама

Слепаков столкнулся с проблемами при продаже билетов на свои концерты в США и Канаде

РИА Новости: Слепаков продал меньше половины билетов на концерты в США и Канаде
Мария Винар

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) столкнулся с проблемами при продаже билетов на свои концерты в США и Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Слепаков объявил о своем мартовском туре по Северной Америке в начале ноября 2025 года. Однако за этот период он продал меньше половины билетов.

По данным агентства, весной в планах у уехавшего из России комика выступить в Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах. Первый концерт должен состояться 17 марта в Чикаго, но на него пока куплено менее четверти всех билетов.

В то же время отмечается, что в некоторых концертных залах нельзя приобрести билеты на балкон, поскольку они отсутствуют в продаже. Агентство предполагает, что изначально они не были доступны к покупке, и их реальное число может быть меньше.

В декабре прошлого года сообщалось, что выступления Слепакова подешевели на 1,5 миллиона на фоне падения спроса.

