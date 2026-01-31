Стало известно о попытках Эпштейна пригласить Маска на его скандальный остров

Маск несколько раз отклонял приглашения Эпштейна посетить его скандальный остров

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о попытках финансиста Джеффри Эпштейна пригласить его на скандальный остров. Пост с признаниями он опубликовал на своей странице в X (ранее — Twitter).

Бизнесмен признался, что старался меньше переписываться с Эпштейном и несколько раз отклонял его приглашения посетить остров. По его словам, он понимал, что переписка по электронной почте могла быть в дальнейшем неверно истолкована и использована против него.

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи с острова Эпштейна Little St. James в Карибском море. Так, стало известно, что на нем находилась роскошная резиденция с помещениями, напоминающими стоматологический кабинет, а также спальнями и душевыми, украшенными масками исторических личностей. При жизни Эпштейн заманивал на остров женщин и несовершеннолетних девочек и подвергал их сексуальному насилию.