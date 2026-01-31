Реклама

Стало известно о попытках Эпштейна пригласить Маска на его скандальный остров

Маск несколько раз отклонял приглашения Эпштейна посетить его скандальный остров
Мария Винар
Дом на частном острове, принадлежащем Джеффри Эпштейну

Дом на частном острове, принадлежащем Джеффри Эпштейну. Фото: Marco Bello / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о попытках финансиста Джеффри Эпштейна пригласить его на скандальный остров. Пост с признаниями он опубликовал на своей странице в X (ранее — Twitter).

Бизнесмен признался, что старался меньше переписываться с Эпштейном и несколько раз отклонял его приглашения посетить остров. По его словам, он понимал, что переписка по электронной почте могла быть в дальнейшем неверно истолкована и использована против него.

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи с острова Эпштейна Little St. James в Карибском море. Так, стало известно, что на нем находилась роскошная резиденция с помещениями, напоминающими стоматологический кабинет, а также спальнями и душевыми, украшенными масками исторических личностей. При жизни Эпштейн заманивал на остров женщин и несовершеннолетних девочек и подвергал их сексуальному насилию.

