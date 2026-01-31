Реклама

Стало известно о смерти разработчика высокотехнологичного оружия ВСУ

ТАСС: На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ Филиппенков
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Филиппенков был убит при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства отметил, что Филиппенков занимал ранее должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил. Как стало известно агентству, он был убит 29 января.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш привел мнение бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока о последствиях возможных уступок территорий со стороны Украины. По мнению Мэтлока, президент Украины Владимир Зеленский зависит от неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории.

