Стало известно о смерти разработчика высокотехнологичного оружия ВСУ

ТАСС: На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ Филиппенков

Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Филиппенков был убит при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства отметил, что Филиппенков занимал ранее должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил. Как стало известно агентству, он был убит 29 января.

