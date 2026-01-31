Тело голого мужчины нашли на козырьке подъезда в Москве

Тело голого мужчины нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Никулинской улице на западе столицы. Тело обнаружили в субботу, 31 января. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли в Санкт-Петербурге возле многоквартирного дома на улице Жени Егоровой. По предварительным данным, голова могла отделиться при падении с высоты.

В Екатеринбурге ранее врачи спасли беременную женщину после того, как она упала с высоты 10 метров (примерно 3-4 этажа).