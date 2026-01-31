Реклама

Трамп нагрубил журналистке из-за одного вопроса

Трамп нагрубил журналистке канала ABC из-за вопроса о суде с налоговой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп нагрубил журналистке телеканала ABC, задавшей вопрос о суде американского лидера с налоговой службой. Инцидент произошел в ходе мероприятия в Белом доме.

«Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому», — сказал глава государства, попутно обвинив ABC в распространении фейковых новостей.

Журналистка попыталась задать вопрос еще раз, однако Трамп заявил, что «не давал ей слова» и потребовал передать микрофон другому репортеру.

Ранее Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за замечания о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

