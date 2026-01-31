Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 31 января 2026Мир

Уиткофф раскрыл участников переговоров с Дмитриевым

Уиткофф: Кушнер, Бессент и Грюнбаум участвовали в переговорах с Дмитриевым
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети Х раскрыл участников переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами.

По его словам, со стороны Штатов в них также приняли участие зять американского лидера Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб страны Джош Грюнбаум.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Ермака заподозрили в занятии магией с использованием трупов

    В российском регионе БПЛА повредили жилые дома

    Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на одной теме

    В США оценили состояние энергетики Украины словами «латают жвачкой»

    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Уиткофф раскрыл участников переговоров с Дмитриевым

    Силовики сообщили об отправке на убой подготовленных на Западе бригад ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok