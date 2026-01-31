Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 31 января 2026Бывший СССР

Украине напомнили о скорой выплате по долгам

Украина должна выплатить МВФ $188 млн до воскресенья
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Украина должна передать Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший разовый платеж за 2026 год до воскресенья, 1 февраля. О скорой выплате напомнило РИА Новости со ссылкой на график МВФ.

Утверждается, что до полуночи по вашингтонскому времени (8:00 по московскому времени) Киев обязан погасить проценты по обслуживанию долга и внести взносы за пользование средствами фонда.

Выплата должна составить чуть более 136 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR), что является эквивалентом 187,6 миллионов долларов США.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала украинцев рычать по утрам. «Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Перечислены европейские политики под угрозой отставки

    МИД России обозначил лучшую гарантию безопасности Украины

    Во Франции назвали «неизбежный» исход СВО

    Российские военные получат тяжелые дроны «Кощей»

    Экономист спрогнозировал последствия отказа Европы от российского газа

    Названы последствия неправильно оформленного наследства

    Украине напомнили о скорой выплате по долгам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok