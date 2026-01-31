Реклама

Уроженка Москвы рассказала о сложных моментах за кулисами после победы на Australian Open

Теннисистка Рыбакина заявила о сложных моментах за кулисами Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала о сложных моментах за кулисами после победы на Australian Open 2026 года. Ее слова доступны на сайте турнира.

Спортсменка поблагодарила болельщиков, заявив, что без них победа была бы невозможной. «У нас было много сложных моментов за кулисами», — подчеркнула она. Рыбакина также отметила талант соперницы Арины Соболенко.

Ранее 31 января Рыбакина выиграла Australian Open 2026 года. В решающем матче спортсменка оказалась сильнее Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Рыбакина является уроженкой Москвы. Она впервые выиграла Australian Open.

