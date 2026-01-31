Реклама

В документах Минюста США нашли переписку Маска с Эпштейном

Forbes: Новые документы Минюста США включают переписку Маска с Эпштейном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружили его переписку с американским миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что Маск обсуждал с Эпштейном возможность посетить его остров. В частности, в одном из писем миллиардер уточнял подходящее время для визита, на что финансист предложил прислать за ним свой вертолет. Однако встреча так и не состоялась. Как следует из других электронных писем, они встретились позже в 2013 году в SpaceX, и Эпштейн поблагодарил его «за экскурсию».

В свою очередь, сам Илон Маск опровергает обвинения в связях с Эпштейном. «Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — заявлял он.

В материалах по делу Эпштейна также несколько раз встречается американского лидера Дональда Трампа.

