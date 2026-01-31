В Германии оценили вклад Трампа в мирные переговоры по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус признал прогресс по вопросу Украины после вмешательства президента США Дональда Трампа. Его слова передает издание RND.
«Нужно признать, что президент США придал движение мирным переговорам», — заявил Писториус. Министр также допустил, что активность Вашингтона сразу на нескольких внешнеполитических направлениях может быть связана с желанием отвлечь внимание от внутренних экономических и политических проблем в Штатах.
Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. Американский лидер сообщил, что экстраординарные погодные условия побудили его лично обратиться к Путину. По словам Трампа, ему было очень приятно, что президент РФ ответил согласием на его просьбу.