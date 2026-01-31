Реклама

00:37, 31 января 2026Мир

В Иране назвали условие для переговоров с Трампом

Глава МИД Аракчи: Иран не будет вести переговоры с США из-за угроз Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shadati / Globallookpress.com

Иран отказывается вести переговоры с США до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не перестанет угрожать Тегерану нападением. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает The New York Times.

Он подчеркнул, что переговоры о снижении напряженности в отношениях между Ираном и США должны быть «справедливыми и равноправными» и не могут начинаться с угроз.

28 января Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Он призвал Тегеран сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

