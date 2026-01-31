Реклама

10:43, 31 января 2026

В МИД России отреагировали на статус враждебного государства со стороны США

Захарова заявила, что навешивание ярлыков со стороны США не способствует диалогу
Ольга Коровина

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась об объявлении России враждебным государством со стороны Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова указала, что Россия классифицируется как враждебное и злонамеренное государство в новом антикубинском документе. «Навешивание ярлыков не способствует стабилизации российско-американского диалога или эффективности посреднических усилий Вашингтона», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова назвала дикими выводы секретариата ООН о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, подчеркнув, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

