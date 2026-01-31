Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:18, 31 января 2026Бывший СССР

В Раде заподозрили военный переворот на Украине

Дубинский: Возможно, на Украине произошел военный переворот, Зеленский отстранен
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине мог произойти военный переворот. Такие события заподозрил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обратив внимание в своем Telegram-канале на то, что президент республики Владимир Зеленский не догадывался о договоренностях глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа временно не наносить удары по украинской энергетике.

«Если приказ по войскам, запрещающий поражать энергетическую инфраструктуру РФ, был отдан [главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским] 26 января, а россияне заявили, что энергетическое перемирие действует "неделю, до 1 февраля", то заявление Зеленского, сделанное 29 января, говорит о том, что он ничего о договоренности не знал», — констатировал парламентарий.

По его словам, вероятно, что украинского лидера попросту вычеркнули из обсуждений по урегулированию конфликта. Кроме того, Сырский и Генштаб ВСУ в таком случае выполняют указания не Зеленского, а главы офиса президента (ОП) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если это так, то на Украине произошел негласный военный переворот, и Зеленский отстранен от реальной власти. Над военными — так точно», — сделал вывод Дубинский.

Вечером 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим городам Украины. Представитель Вашингтона сообщил, что лично попросил об этом президента России в связи с экстраординарными холодами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Тарасова оценила возвращение Валиевой

    Ермака заподозрили в занятии магией с использованием трупов

    В российском регионе БПЛА повредили жилые дома

    Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на одной теме

    В США оценили состояние энергетики Украины словами «латают жвачкой»

    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Уиткофф раскрыл участников переговоров с Дмитриевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok