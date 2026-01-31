Реклама

Россия
04:00, 31 января 2026

В российском городе для обезвреживания боезаряда эвакуируют несколько улиц

В Орле из-за работ по обезвреживанию боезаряда ракеты будут эвакуированы люди из близлежащих домов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что утром 31 января специалисты МЧС предпримут меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону. В удаленной зоне снаряд обезвредят путем подрыва.

Глава региона добавил, что в целях проведения данных мероприятий определена безопасная зона, из которой будет проводиться эвакуация людей перед началом проведения работ по обезвреживанию боезаряда ракеты. Она составляет 500 метров от места нахождения боезаряда.

Ранее обломки украинской ракеты С-200 упали на жилые дома в Брянской области. Как сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз, противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили цель над Клинцовским районом.

