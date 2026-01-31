Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:55, 31 января 2026Интернет и СМИ

В США обеспокоились истечением срока важного договора с Россией

TAC: Отказ от ДСНВ несет много рисков для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отказ американской администрации от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) обернется для Вашингтона серьезными рисками и негативными последствиями. Такое мнение выразила военно-политический обозреватель Дженнифер Кавана для The American Conservative (TAC).

Как утверждается в статье, вероятно, уже слишком поздно для предотвращения краха соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа все еще способна принять меры для смягчения некоторых из наиболее серьезных потенциальных последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Кавана добавила, что сохранение договора было бы выгодно для Соединенных Штатов как с точки зрения безопасности, так и по чисто экономическим соображениям, а также соответствовало бы предвыборным обещаниям Трампа, которые позволили ему заручиться поддержкой электората.

Обозреватель подчеркивает, что сохранение нынешнего ядерного баланса не является уступкой России. Это — шаг, который принес бы огромную выгоду для безопасности и экономики США.

Ранее Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока американо-российского ДСНВ. «Истечет так истечет», — высказался. Срок действия ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На территории посольства КНДР в Москве обрушилась крыша парковки

    В российском городе загорелся жилой дом

    Россиянам пообещали самую масштабную индексацию соцпособий

    В США обеспокоились истечением срока важного договора с Россией

    Заявление Зеленского о Донбассе сочли опасным для переговоров

    Мерцу пригрозили отставкой из-за России

    На Западе оценили «экстраординарное» решение ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok