09:16, 31 января 2026Мир

В Японии прокомментировали просьбу Трампа к Путину

Сато: Просьба Трампа к Путину говорит о высоком уровне доверительных отношений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Просьба главы США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву свидетельствует о высоком уровне доверительных отношений между двумя лидерами государств. Об этом заявил бывший аналитик МИД Японии Масару Сато в газете «Асахи».

По словам эксперта, заявление Трампа говорит о том, что американский лидер и глава России принимают решения, основываясь на взаимном доверии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США распространяется миф о том, что Россия близка к поражению в конфликте на Украине. Он отметил, что тактика командования Вооруженных Сил России неизменно приносит результаты, и военные в 2026 году продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом.

