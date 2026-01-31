Сато: Просьба Трампа к Путину говорит о высоком уровне доверительных отношений

Просьба главы США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву свидетельствует о высоком уровне доверительных отношений между двумя лидерами государств. Об этом заявил бывший аналитик МИД Японии Масару Сато в газете «Асахи».

По словам эксперта, заявление Трампа говорит о том, что американский лидер и глава России принимают решения, основываясь на взаимном доверии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США распространяется миф о том, что Россия близка к поражению в конфликте на Украине. Он отметил, что тактика командования Вооруженных Сил России неизменно приносит результаты, и военные в 2026 году продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом.