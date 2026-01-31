Реклама

18:48, 31 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Влияние запрета на экспорт бензина на розничные цены для россиян оценили

Русяев: Запрет на экспорт бензина снизит риск резкого роста цен
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Запрет на экспорт бензина — это не регулирование розничных цен, а внешнеторговое ограничение, которое влияет на стоимость косвенно, через баланс спроса и предложения и оптовый рынок, рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что правительство в новом временном запрете на экспорт топлива сняло ограничение на экспорт бензина для производителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперт объяснил, что экспортные ограничения обычно сильнее и быстрее отражаются на оптовых котировках и сделках, потому что они меняют альтернативу экспорту и ожидания участников рынка. На рознице эффект чаще выглядит так: не подешевеет, а меньше риск резкого роста, дополнил он.

«Даже если опт стабилизируется, розничная цена на автозаправочных станциях обычно не падает автоматически, потому что в ней большая доля налогов и постоянных издержек, плюс розница липкая, меняется плавнее, чем опт. Розница реагирует с лагом, дни или недели, особенно у независимых сетей, которые закупаются на опте партиями. На заправке наиболее реалистичное ожидание от запрета — это сдерживание волатильности и попытка удержать рост в более плавной траектории, а не гарантированное снижение цены», — сказал Русяев.

Он дополнил, что фактически и юридически постановление само по себе не устанавливает розничные цены и не гарантирует их снижение. По словам Русяева, мера скорее должна снизить риск ускорения роста розничных цен через стабилизацию опта, однако не обязана привести к удешевлению бензина на автозаправочных станциях, особенно с учетом того, что производителям экспорт бензина разрешен.

Ранее сообщалось, что на фоне ожидания снятия ограничений крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже начали готовиться к возобновлению экспорта бензина.

