Задержанный за расчленение многодетной россиянки высказался о своей вине

В Дагестане суд взял под стражу жителя за расчленение многодетной женщины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Дербентский городской суд в Дагестане взял под стражу мужчину по делу о расчлененной многодетной жительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

Мужчину подозревают в расправе над 36-летней женщиной, которая пропала 23 января в Дербентском районе. Во время допроса он дал признательные показания. Фигурант пробудет в СИЗО до 27 марта.

Жительница селения Джалган вышла из дома и не вернулась. Позже на окраине села нашли обгоревшие останки расчлененного женского тела. Подозреваемым стал ее сожитель — 28-летний Ражидин Яралиев. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

