Зеленский высказался о переговорах с США

Зеленский заявил, что ждет на следующей неделе новых встреч с США

Украина ждет от США конкретики в вопросе будущих переговоров. Об этом в своем Telegram-канале сказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах», — сообщил он.

Зеленский также отметил, что Киев рассчитывает на новые встречи с представителями Вашингтона на следующей неделе и уже готовится к ним.

Ранее украинский президент заявил, что вопрос территорий не решить на уровне технических команд. «Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — заявил Зеленский.