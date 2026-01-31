Реклама

22:18, 31 января 2026

Зеленский высказался о переговорах с США

Зеленский заявил, что ждет на следующей неделе новых встреч с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Украина ждет от США конкретики в вопросе будущих переговоров. Об этом в своем Telegram-канале сказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах», — сообщил он.

Зеленский также отметил, что Киев рассчитывает на новые встречи с представителями Вашингтона на следующей неделе и уже готовится к ним.

Ранее украинский президент заявил, что вопрос территорий не решить на уровне технических команд. «Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — заявил Зеленский.

