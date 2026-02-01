Реклама

Мир
07:57, 1 февраля 2026Мир

Европе посоветовали идеального союзника против США

Аналитик Хеннингсен: ЕС нужно сблизиться с Россией и Китаем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rainer Unkel / IMAGO / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) мог бы решить свои проблемы с США, пойдя на сближение с Россией и Китаем. Идеальных союзников посоветовал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Сейчас для Европы наступил идеальный момент. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение. И тогда можно было бы сказать Америке: "Идите к черту". Но они переплетены со многими повестками и договоренностями, которые оказались контрпродуктивными для Европы», — сказал эксперт.

По его словам, Европа продолжает следовать гегемонистской политике, «маниакально» поддерживая Украину в попытках «найти смысл своего существования», однако мир уже ушел далеко вперед.

Ранее совет ЕС утвердил запрет на закупку российского газа. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России будет запрещен с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года.

