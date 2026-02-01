Клишина раскрыла подробности об отобранной у нее квартире в Твери

Прыгунья в длину Клишина заявила, что платила за отобранную квартиру в Твери

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина раскрыла подробности о том, что власти Твери отобрали у нее однокомнатную квартиру, подаренную в 2011 году. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка рассказала, что в квартире был сделан хороший ремонт, потому что в тот период она много времени проводила в Твери и жила там сама. Она добавила, что была прописана в этой квартире одна, ежемесячно платила за наем и коммунальные услуги, а также не имела никаких задолженностей.

Об отобранной властями квартире в Твери Клишина рассказала 29 января. По ее словам, в собственность она могла перевести ее, если бы выступила на Олимпиаде, завоевала медаль на чемпионате мира или достигла определенной выслуги лет. При этом Клишиной обещали, что квартира в любом случае останется ей.

Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.