Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:47, 1 февраля 2026Спорт

Клишина раскрыла подробности об отобранной у нее квартире в Твери

Прыгунья в длину Клишина заявила, что платила за отобранную квартиру в Твери
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина раскрыла подробности о том, что власти Твери отобрали у нее однокомнатную квартиру, подаренную в 2011 году. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка рассказала, что в квартире был сделан хороший ремонт, потому что в тот период она много времени проводила в Твери и жила там сама. Она добавила, что была прописана в этой квартире одна, ежемесячно платила за наем и коммунальные услуги, а также не имела никаких задолженностей.

Об отобранной властями квартире в Твери Клишина рассказала 29 января. По ее словам, в собственность она могла перевести ее, если бы выступила на Олимпиаде, завоевала медаль на чемпионате мира или достигла определенной выслуги лет. При этом Клишиной обещали, что квартира в любом случае останется ей.

Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила четыре авиабомбы

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Бывший помощник Жириновского раскрыл его пророчество о разделе Украины

    Верховный лидер Ирана предсказал развитие конфликта с США

    Четырехкратный олимпийский чемпион описал Россию фразой «у нас нет ничего лучшего в мире»

    В России нашли альтернативу ипотеке дешевле в 2,5 раза

    Волгоград стал Сталинградом

    На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

    Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok