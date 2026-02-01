Реклама

21:30, 1 февраля 2026

Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связи с Эпштейном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Директор модельного агентства Shtorm models в Краснодаре Дана Борисенко опровергла связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее словам, агентство никого не отправляло на контракты в модельные агентства США.

«Я и мое агентство никаким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом… Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — уточнила она.

Ранее стало известно, что краснодарское модельное агентство могло поставлять девушек на остров Эпштейна.

