15:50, 1 февраля 2026Россия

Медведев напомнил Стуббу о неудобном прошлом


Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
А.Гитлер во время визита в Финляндию, 1942

А.Гитлер во время визита в Финляндию, 1942. Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Президент Александр Стубб забывает о том факте, что Финляндия была союзником гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, но страны-победители простили финнам эту страницу истории. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев агентству Reuters.

«Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — они почему-то забывают об этом, вот господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом», — указал политик.

Медведев добавил, что, несмотря на это прошлое, СССР выстроил конструктивные соседские отношения. Он также привел в пример бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена, который стремился к сохранению нейтрального статуса Финляндии.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что оккупировавшие Карелию в годы Второй мировой войны финские войска проводили расистскую политику, уничтожая славянское население. Карелия находилась под финской оккупацией с 1941 по 1944 год. Союзница нацистской Германии, по словам Патрушева, преследовала свои «глубоко корыстные» цели, включая создание Великой Финляндии.

