Медведев заявил о судьбе Зеленского словами «Аннушка уже разлила масло»

Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы

Говоря о судьбе президента Украины Владимира Зеленского, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал отсылку к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и заявил, Аннушка уже разлила масло. Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram-канале.

«Этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько нам всем набил оскомину (...) Но могу сказать только одно, как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло". И, значит, головы ему не сносить», — сказал российский политик.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев назвал три возможных будущих Зеленского. В первом варианте он умер, в другом — сможет сохраниться в политике, не будучи президентом, но как показывает история украинской политики, такое не удалось никому, отметил эксперт. При этом самым вероятным сценарием, по мнению Журавлева, будет бегство. «Наиболее реалистичный вариант — бегство, потому что так уж сильно хотеть его убить вряд ли там толпа большая собралась, личных врагов у него все-таки не столько, чтобы они только и мечтали, как его убрать», — сказал он.

Политолог предположил, что Зеленский может уехать в Великобританию.

При этом Зеленский заявил, что иногда задумывается о втором президентском сроке. Но также добавил, что это зависит от завершения конфликта.